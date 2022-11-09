«Вкусное блюдо по доступной цене»: рассказываем, во сколько обойдется приготовление борща в Самаре в ноябре 2022 года

Исследование показало, что стоимость необходимых продуктов в Самаре достаточно низкая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вкусное блюдо по доступной цене – именно так можно охарактеризовать любимый многими борщ. Ароматный горячий суп испокон веков остается на пике популярности по нескольким причинам. Во-первых, из-за своего насыщенного свекольного вкуса, во-вторых – благодаря низкой стоимости «борщевого набора». Рассказываем, сколько придется потратить на необходимые для борща продукты в Самаре.

По данным сайта индекс-борща.рф, в областной столице покупка «борщевого набора» обойдется в 117,84 рублей. К такой стоимости самарские магазины пришли с начала осени – еще в августе цена за набор составляла 136 рублей. С сентября этот показатель опустился до 117 рублей и с тех пор остается неизменным.

При расчете стоимости эксперты берут за основу классический рецепт борща, но с небольшими изменениями. Так, вместо говядины берется курица, а приправы и декоративные элементы убираются. Остальные продукты – картофель, капуста, лук, свекла, морковь, чеснок, сметана и хлеб – остаются неизменными.

Отметим, что Самара по прежнему остается в списке городов с самыми низкими ценами на «борщевой набор». Самый недорогой набор оказался в Казани и Саратове – там он стоит в пределах 104-107 рублей. А дороже всего покупка обойдется в городах Анадырь и Магадан – здесь цена за набор составляет 371 и 278 рублей соответственно.

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