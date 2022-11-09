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НовостиЗдоровье9 ноября 2022 11:26

В Самарской области обнаружили 189 случаев коронавируса 9 ноября 2022 года

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты провели 12 225 лабораторных исследований на КВИ.

Специалисты провели 12 225 лабораторных исследований на КВИ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 9 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 189 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 156 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 42 человека, умерло два пациента.

Специалисты провели 12 225 лабораторных исследований на КВИ. Еще 167 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 22 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего новых случаев COVID-19 50 обнаружено в г. Самаре, 49 – в г. Тольятти, по 10 – в Борском районе и Чапаевске, 9 – в Сызранском районе, по 7 – в Кинель-Черкасском и Сергиевском районах, по 6 – в Шигонском районе и г. Октябрьск, по 5 – в Красноармейском и Волжском районах.

Еще 4 заболевших оказалось в Нефтегорском районе, по 3 – в Хворостянском и Приволжском районах, а также в г. Новокуйбышевск и г. Жигулевск, по 2 – в Ставропольском и Пестравском районах, по 1 – в Похвистневском, Камышлинском, Алексеевском, Безенчукском районах и в г. Похвистнево .