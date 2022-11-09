В Самарской области обнаружили 189 случаев коронавируса 9 ноября 2022 года

Специалисты провели 12 225 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 9 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 189 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 156 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 42 человека, умерло два пациента.

Специалисты провели 12 225 лабораторных исследований на КВИ. Еще 167 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 22 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего новых случаев COVID-19 50 обнаружено в г. Самаре, 49 – в г. Тольятти, по 10 – в Борском районе и Чапаевске, 9 – в Сызранском районе, по 7 – в Кинель-Черкасском и Сергиевском районах, по 6 – в Шигонском районе и г. Октябрьск, по 5 – в Красноармейском и Волжском районах.

Еще 4 заболевших оказалось в Нефтегорском районе, по 3 – в Хворостянском и Приволжском районах, а также в г. Новокуйбышевск и г. Жигулевск, по 2 – в Ставропольском и Пестравском районах, по 1 – в Похвистневском, Камышлинском, Алексеевском, Безенчукском районах и в г. Похвистнево .