Житель Самарской области отправится в колонию за кражу телефона из рук женщины возле «Метелицы»

Мужчину лишили свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 30-летний житель Новокуйбышевска отправится в колонию-поселение за похищение сотового телефона у 45-летней женщины возле ночного клуба «Метелица».

— Женщина вместе с подругой в три часа ночи ждали возле входа такси. В это время к ним подошёл мужчина и предложил познакомиться, но получил отказ. Тогда незнакомец попытался сорвать с шеи женщины цепочку, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

От резкого толчка она упала на землю, а цепочка порвалась и осталась в руке. Мужчина выхватил из другой руки телефон и убежал во дворы. Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину.

Он уже успел перепродать похищенный телефон в ломбард за 4 тысячи рублей, а на вырученные деньги купил продукты питания. Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.