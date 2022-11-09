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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 12:02

Житель Самарской области отправится в колонию за кражу телефона из рук женщины возле «Метелицы»

Сначала мужчина пытался украсть золотую цепочку с шеи, но потерпел неудачу
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчину лишили свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Мужчину лишили свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 30-летний житель Новокуйбышевска отправится в колонию-поселение за похищение сотового телефона у 45-летней женщины возле ночного клуба «Метелица».

— Женщина вместе с подругой в три часа ночи ждали возле входа такси. В это время к ним подошёл мужчина и предложил познакомиться, но получил отказ. Тогда незнакомец попытался сорвать с шеи женщины цепочку, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

От резкого толчка она упала на землю, а цепочка порвалась и осталась в руке. Мужчина выхватил из другой руки телефон и убежал во дворы. Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину.

Он уже успел перепродать похищенный телефон в ломбард за 4 тысячи рублей, а на вырученные деньги купил продукты питания. Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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