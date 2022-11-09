Здание авиационного техникума выставили на торги в Самаре

Начальная цена лота превышает 15 млн рублей Фото: Google. Карты.

В Самаре выставили на торги здание авиационного техникума на проспекте Кирова, 87. Ранее там находилось вечернее отделение учебного заведения.

Нового владельца ищут для трехэтажного здания, которое является федеральной собственностью. Его площадь составляет 1,8 тысяч кв. м. Также в лот входят склад в 109 кв. м и земельный участок в 3,3 тысячи кв. м.

В извещении указано, что объект обеспечен электричеством и системой отопления, а вот система водоснабжения отключена. Будущему владельцу рекомендуют провести ремонт инженерных коммуникаций.

Начальная цена лота — 15,3 млн рублей. В настоящее время идет прием заявок. Как пишет Волга Ньюс, торги состоятся 16 декабря 2022 года.

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