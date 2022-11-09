Память погибших сотрудников ОВД почтили в Самаре 9 ноября 2022 года

Мемориальный комплекс включает стелу с 331 именем сотрудников ОВД Фото: правительство Самарской области

В среду, 9 ноября 2022 года, в Самаре почтили память сотрудников ОВД, которые погибли при исполнении служебного долга. Представители МВД, органов власти и силовых ведомств возложили цветы к мемориальному комплексу на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и новый начальник самарской полиции.

— Долг каждого — всегда помнить тех, кто до конца был верен своей профессии и служебному долгу. Наша задача — не забывать их. Мы не имеем права их подвести. Мы должны не на словах, а в делах вспоминать, — отметил руководитель ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов.

Напомним, мемориальный комплекс установили на месте, где 10 февраля 1999 года произошел страшный пожар. В тот день сгорело здание Главного управления внутренних дел по Самарской области. Погибли 57 правоохранителей. Памятный комплекс включает храм-часовню святого Александра Невского, вечный огонь и стелу с именами погибших сотрудников ОВД. В настоящее время там значится 331 имя.

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