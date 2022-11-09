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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:04

В Самарской области мобилизованные получат дополнительную поддержку

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В частности, семьям военнослужащих окажут точечную помощь.

В частности, семьям военнослужащих окажут точечную помощь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области продолжают оказывать поддержку мобилизованным гражданам и их семьям. Работа в этом направлении будет продолжена. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время программы «Главная тема» на канале Россия 24.

– Помимо основных мер поддержки, в числе которых: бесплатное питание в школах и посещение детского сада, единовременные выплаты, мы оказываем точечную поддержку семьям мобилизованных, – отметил глава региона.

Он также добавил, что мобилизованные получат помощь и по выплатам денежного довольствия, в случае, если вдруг будут возникать проблемы.

Напомним, с 10 октября военнослужащие Самарской области стали получать единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Самарская область стала одним из немногих регионов, в котором действует такая мера поддержки. По словам Дмитрия Азарова, мобилизованные по ошибке граждане – чаще всего, это многодетные отцы – также получили выплату.

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