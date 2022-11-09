Самарский блогер специально для «Комсомолки» удивил подписчиков полетом масленки

Удивительно, но масленка воткнулась в дерево с первого раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный самарский блогер «МЕТАТЕЛЬ» имеет более двух миллионов подписчиков на своих каналах в социальных сетях. Сергей Кириллов стал известен по всей стране и за ее пределами своим мастерством метания различных предметов в дерево. Метатель может воткнуть в пень практически любой предмет. Эксклюзивно для «Комсомольской правды» блогер впервые метнул автомобильную масленку, чем удивил журналистов.

- Метать можно практически все, даже не нужно специально этому обучаться. Я уверен, что для того, чтобы все получилось, нужен опыт и хорошо чувствовать предмет, который бросаешь, - говорит Сергей Кириллов.

За три года практики самарец бросал в цель со стопроцентным попаданием не только ножи, топоры, но и даже лопаты, грабли, иголки, гвозди, игральные карты, деревянные шпажки, карандаши и многое другое. Не так давно один из фирменных атомагазинов предложил Сергею на спор воткнуть в пень металлическую масленку. Специально для «КП-Самара» метатель сделал это, причем масленка воткнулась в цель с первого раза, что было неожиданно, как для журналистов, так и для самого Сергея.

- Это еще раз доказывает мои слова, что метать можно абсолютно все, - смеется блогер.

Более подробнее о мастерстве Сергея Кириллова можно прочитать в нашем материале на сайте samara.kp.ru.

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