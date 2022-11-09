Самара претендует на звание самого привлекательного и узнаваемого города России

Самара может стать самым лучшим городом страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России продолжаются общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного города. Всего в списке 83 населенных пункта. Самара входит в первую десятку.

По состоянию на 9 ноября 2022 года Самара занимает седьмую строчку рейтинга. За нее проголосовали 44 796 человек. Опережают столицу 63 региона Владивосток, Севастополь, Нальчик, Курск, Иваново, Уфа. Чуть ниже — Майкоп, Ярославль, Владимир. У Самары еще есть шанс занять первое место и стать самым лучшим городом России. Голосование продлится до 30 декабря 2022 года.

Цель интернет-проекта «Города России» — укрепление национальных ценностей и возрождение интереса к истории русских городов. Организаторы уверены, что тот, кто наберет большее количество голосов, получит дополнительный импульс для развития, станет более узнаваемым и популярным.

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