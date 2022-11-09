В Самарской области приняли меры поддержки для мобилизованных предпринимателей

В Самарской области приняты новые меры поддержки для предпринимателей, призванных в рамках частичной мобилизации и тех, кто решил добровольно отправиться на службу. Об этом стало известно на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Как сообщил врио имущественных отношений губернии Игорь Андреев, по распоряжению правительства РФ регионы могут предоставить предпринимателям отсрочку по аренде. Однако после ее окончания им придется оплатить сформировавшуюся за период отсрочки арендную плату – несмотря на то, что арендуемое имущество не использовалось.

Самарская область стала первым и единственным регионом России, где было принято решение не просто предоставить отсрочку по арендной плате, но и снизить ее размер до 1 рубля в год за арендуемый объект.

– Эта мера не только поможет семьям граждан, участвующих в СВО, существенно снизить расходы на оплату арендных платежей, но и позволит гражданам после возвращения с военной службы без препятствий продолжить свою предпринимательскую деятельность в ранее арендованном помещении или на арендованном земельном участке, – отметил Игорь Андреев.

Помимо этого, предприниматели могут расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций. По ним не будут применяться неустойки, штрафы, проценты или иные меры ответственности.

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