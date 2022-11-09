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НовостиОбщество9 ноября 2022 16:42

Одноклассники приглашают жителей Самары пройти интерактивный квест к дню рождения Даля

Также социальная сеть поменяла капчу, теперь в ней используют редкие слова из словаря Даля
Источник:kp.ru
Пользователи могут узнать много интересного

Пользователи могут узнать много интересного

Жителей Самары пригласили пройти интерактивный квиз накануне дня рождения Владимира Ивановича Даля. Также Одноклассники внедрили слова разных регионов из его словаря в капчу — специальный защитный код, который всплывает при подозрительной активности в соцсети.

10 ноября исполняется 221 год со дня рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. Словарь стал итогом творческой деятельности лексикографа и этнографа, настоящей лингвистической энциклопедией народа. В честь дня рождения Владимира Ивановича ОК добавили слова из словаря Даля в варианты заданий капчи.

Для того, чтобы обезопасить пользователей, в ОК используется капча — благодаря ей пользователи могут подтвердить, что действия не совершаются автоматически. Пользователи смогут расширить свои знания и познакомиться с необычными словами, которые можно встретить только в определенных регионах. Кроме того, пользователи смогут узнать значения слов «фельетон», «эпиталама», «акаренок» и других в интерактивном квизе в официальной группе «Культура в ОК».

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, Одноклассники вместе с Российской государственной библиотекой (РГБ) и мобильным приложением для чтения «НЭБ Свет» подготовили квиз к юбилею со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка. Пользователи смогли проверить, насколько хорошо они знакомы с творчеством писателя.