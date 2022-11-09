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НовостиСпорт9 ноября 2022 16:47

Зимние сборы самарского ФК «Крылья Советов» состоятся в Турции

Там команда подготовится к весенней части сезона 2022/23
Валентина ПОЛИКАРПОВА
«КС» также провели весь зимний подготовительный период в Турции в 2022 году. Фото: ФК "Крылья Советов"

«КС» также провели весь зимний подготовительный период в Турции в 2022 году. Фото: ФК "Крылья Советов"

Стало известно, где пройдут сборы самарских «Крыльев». Футболисты вновь отправятся в Турцию. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Известно, что команда будет готовиться к весенней части сезона 2022/23 в турецком Белеке. Отмечается, что у футболистов аналогичные планы на все три зимних сбора.

Напомним, зимний подготовительный период в 2022 году самарцы также провели в Турции. «Крылья Советов» пробыли там в рамках третьего сбора с 13 по 25 февраля. За это время команда провела два матча – с казанским «Рубином» и подмосковными «Химками».

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