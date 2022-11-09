В Сызрани женщина отправится на обязательные работы за ложный донос о преступлении

В суде выяснилось, что показания «пострадавшей» были выдумкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским Сызрани пришлось разбираться в обстоятельствах необычного преступления. Местная жительница сообщила, что пострадала от рук неизвестного, а в результате сама оказалась на скамье подсудимых.

Как сообщает прокуратура города, женщина пришла в полицию и заявила, что неизвестный оформил на нее три микрозайма общей суммой более 15 тысяч рублей. «Пострадавшая» принесла письменное заявление и попросила привлечь негодяя к ответственности.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В ходе расследования вскрылись интересные нюансы.

– Выяснилось, что гражданка совершила заведомо ложный донос о совершении в отношении нее преступления. Кроме того, дала заведомо ложные показания по данному уголовному делу, будучи признанной по нему потерпевшей, – рассказали в прокуратуре Сызрани.

Сызранский районный суд признал женщину виновной и приговорил к 150 часам обязательных работ.

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