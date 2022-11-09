В Самарской области приняли новые меры поддержки для студентов педагогических вузов

Студенты смогут получать выплату при трудоустройстве в образовательные учреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области приняты новые меры поддержки студентов педагогических вузов. Об этом в ходе заседания в областном правительстве в среду, 9 ноября, сообщил министр образования региона Виктор Акопьян.

– Было предложено распространить действующие меры соцподдержки для выпускников вузов на студентов последних курсов обучения, которые пойдут работать в образовательные учреждения и заключат трудовые договоры. Например, на них будет распространяться действие постановления правительства на предоставление выплаты в размере от 160 000 до 350 000 рублей. Ее размер зависит от территориального расположения образовательного учреждения, – пояснили в правительстве губернии.

Отмечается, что выплаты в этом случае поступят после получения диплома об образовании.

Власти также напомнили, что в данный момент студенты 4-х и 5-х курсов, которые уже работают в образовательных учреждениях, получают дополнительно 5 тысяч рублей ежемесячно.

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