В Самарской области студенты-педагоги получат зарплату при прохождении практики

С практикантами будут заключены официальные трудовые договора Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области принята новая мера поддержки для студентов педагогических вузов, которые проходят практику в образовательных учреждениях региона. Об этом стало известно на заседании в областном правительстве.

– С 1 сентября студенты вузов, обучающиеся по педагогическим специальностям, проходят педпрактику в государственных и муниципальных образовательных организациях губернии с заключением трудовых договоров и получением заработной платы, – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

В ходе заседания также было предложено распространить действующие меры соцподдержки для выпускников вузов на студентов последних курсов обучения, которые пойдут работать в образовательные учреждения и заключат трудовые договоры. В частности, они смогут получить выплаты в размере от 160 000 до 350 000 рублей.

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