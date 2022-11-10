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НовостиОбщество10 ноября 2022 4:43

В Самаре улицу Пионерскую включили в список объектов археологического наследия

Соответствующий приказ появился на сайте правительства региона 1 ноября
Ирина СИНЕГУБОВА
Улица Пионерская проходит от берега Волги до улицы Затонной. Фото: 2ГИС

Улица Пионерская проходит от берега Волги до улицы Затонной. Фото: 2ГИС

В Самаре улица Пионерская признана объектом археологического наследия. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте правительства региона 1 ноября 2022 года.

Улица Пионерская располагается в Самарском районе областной столицы. Она проходит от берега Волги до улицы Затонной. Название улицы менялось в разные годы. Пионерская успела побывать Воскресенской, Успенской, Пробойной.

Соответствующий приказ о включении улицы в перечень объектов культурного наследия подписал врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев.

Теперь в течение 30 дней собственникам земельных участков отправят уведомления о том, что Пионерская стала объектом археологического наследия.

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