В Самаре востребованность китайского языка стала больше французского и немецкого

Знание китайского языка требуется в разных вакансиях на рынке труда Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование SuperJob показало, что у работодателей в Самаре китайский язык стал более востребован на рынке труда, чем французский и немецкий.

Вакансий, где требуется знание китайского языка, в Самаре за год стало больше в 1,8 раза. Первое место среди наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков занял английский. Далее в рейтинге расположились китайский, французский, немецкий, итальянский.

Еще ранее стало известно, что китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад. Знание китайского языка требуется в следующих вакансиях на рынке труда Самары: менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению и по закупкам, переводчики и менеджеры по продажам.

Также среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.

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