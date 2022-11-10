В Самаре востребованность китайского языка стала больше французского и немецкого

Знание китайского языка требуется в разных вакансиях на рынке труда Самары.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Исследование SuperJob показало, что у работодателей в Самаре китайский язык стал более востребован на рынке труда, чем французский и немецкий.
Вакансий, где требуется знание китайского языка, в Самаре за год стало больше в 1,8 раза. Первое место среди наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков занял английский. Далее в рейтинге расположились китайский, французский, немецкий, итальянский.
Еще ранее стало известно, что китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад. Знание китайского языка требуется в следующих вакансиях на рынке труда Самары: менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению и по закупкам, переводчики и менеджеры по продажам.
Также среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.
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