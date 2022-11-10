Здание Реального училища законсервируют в Самаре в 2023 году

Памятник архитектуры защитят от дальнейшего разрушения Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре решили законсервировать здание Реального училища на улице Алексея Толстого, 33. Работы по защите старинной постройки от дальнейшего разрушения уже начались. Об этом сообщили в УГООКН Самарской области.

– В настоящее время на объекте ведутся противоаварийные и консервационные работы. Основание – муниципальный контракт и разрешение, выданное управлением 14 сентября 2022 года, – отметили в ведомстве.

До конца этого года в здании планируют сделать стропильную систему и кровельное покрытие. Завершить консервацию памятника архитектуры должны в конце марта 2023 года.

Напомним, здание бывшего реального училища было построено в середине XIX века. Его перестали эксплуатировать несколько лет назад. Теперь старинная постройка постепенно приходит в упадок. Недавно жители Самары пожаловались, что с территории памятника архитектуры стал доноситься шум. Как отметили в УГООКН региона, причина этому – начавшиеся работы по консервации.

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