В Самаре три человека пострадали в столкновении автомобилей Skoda Octavia и Lada Kalina

С места происшествия были госпитализированы оба водителя автомобилей и 19-летняя девушка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 9 ноября, в 22:50 в Советском районе Самары 48-летний водитель автомобиля Skoda Octavia врезался в отечественную легковушку. Пострадало три человека.

— Мужчина ехал по улице Промышленности, напротив дома № 280 он начал поворачивать налево и не оценил дорожную ситуацию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На «встречке» оказалась Lada Kalina, мужчина не уступил дорогу транспортному средству, и произошло столкновение. За рулем отечественной легковушки находился 18-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало три человека. С места происшествия были госпитализированы оба водителя автомобилей и 19-летняя девушка-пассажир машины Lada Kalina.

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