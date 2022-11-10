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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:07

Легковушка утонула в огромной луже на ул. Физкультурной в Самаре 10 ноября 2022 года

Под водой оказалась передняя часть машины
Анастасия ФИЛАТОВА
Авто "нырнуло" носом под асфальт

Авто "нырнуло" носом под асфальт

Фото: Скриншот с видео

Ранним утром в четверг, 10 ноября 2022 года, на пересечении улиц Физкультурной и Металлистов в Самаре произошло ЧП. Там в огромной луже утонула легковушка. Очевидцы сняли происшествие на видео.

По словам свидетелей, вода скрывала провал, который образовался на дороге. Водитель авто, не ожидая такой подставы, решил проехать лужу и в итоге «нырнул» носом. Передние колеса полностью ушли под воду. Местные жители пишут в соцсетях, что асфальт на этом участке уже давно начал проседать.

По предварительным данным, причина разлива воды по дороге – утечка на водопроводе. Как сообщили в «РКС-Самара», ее выявили у дома № 126 на улице Физкультурной. Аварийные бригады уже занялись устранением коммунальной неприятности. На время работ перекрыли движение по улице Металлистов от Победы до Физкультурной.

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