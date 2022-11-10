Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 ноября 2022 8:00

В Самаркой области 10-летний ребенок пострадал в столкновении легкового автомобиля с «Камазом»

В больницу госпитализировали ребенка и водителя легковушки
Ирина СИНЕГУБОВА
За рулем грузовика находился 36-летний водитель.

За рулем грузовика находился 36-летний водитель.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 9 ноября, в 18:15 в Богатовском районе 42-летний водитель автомобиля Kia Sorento врезался в переди движущийся «Камаз 5511». Пострадал 10-летний ребенок.

— Мужчина ехал по автомобильной дороге «Кинель-Богатое-Борское» в направлении села Борское. На 61 километре данной автодороги, он не выбрал безопасную дистанцию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого легковой автомобиль влетел в впереди движущееся транспортное средство «Камаз». За рулем грузовика находился 36-летний водитель. С места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение водитель и 10-летний пассажир Kia Sorento.

Всего 9 ноября на территории Самарской области произошло 9 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Также полицейские выявили 761 нарушение ПДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.