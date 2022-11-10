В Самаркой области 10-летний ребенок пострадал в столкновении легкового автомобиля с «Камазом»

За рулем грузовика находился 36-летний водитель. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 9 ноября, в 18:15 в Богатовском районе 42-летний водитель автомобиля Kia Sorento врезался в переди движущийся «Камаз 5511». Пострадал 10-летний ребенок.

— Мужчина ехал по автомобильной дороге «Кинель-Богатое-Борское» в направлении села Борское. На 61 километре данной автодороги, он не выбрал безопасную дистанцию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого легковой автомобиль влетел в впереди движущееся транспортное средство «Камаз». За рулем грузовика находился 36-летний водитель. С места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение водитель и 10-летний пассажир Kia Sorento.

Всего 9 ноября на территории Самарской области произошло 9 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Также полицейские выявили 761 нарушение ПДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.