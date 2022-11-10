Стали известны подробности ДТП на ул. Ново-Садовой в Самаре утром 10 ноября 2022 года

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на "встречке" Фото: скриншот с видео

Ранним утром в четверг, 10 ноября 2022 года, многие жители Самары стали заложниками пробки на улице Ново-Садовой. Серьезный затор образовался в районе Постникова оврага. Причиной этому стало ДТП. В полиции рассказали подробности происшествия.

Все случилось около 7:00. Участниками аварии стали два авто: Mitsubishi и Hyundai Solaris. По предварительным данным правоохранителей, ее спровоцировал водитель первой иномарки – 32-летний мужчина. Двигаясь по улице Ново-Садовой в направлении «из города», он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобилист врезался в корейскую легковушку под управлением 28-летнего молодого человека.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и МЧС, спасатели и медики скорой помощи. В результате случившегося пострадали оба водителя. Их с различными травмами увезли в больницу. В настоящее время стражи порядка продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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