Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 ноября 2022 8:35

Акции Сбербанка подорожали на фоне позитивной отчетности

Сбербанк раскрыл финансовые результаты впервые с начала кризиса

Сегодня Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 10 месяцев 2022 года, после которых стоимость обыкновенных акций Сбербанка в начале торгов на Мосбирже выросла на 3,7% — до 132 за бумагу. Об этом сообщает РБК. Рост спроса на бумаги банка наблюдается после сообщения о возвращении к регулярному раскрытию информации по итогам каждого месяца.

Привилегированные акции прибавили 3,6% и поднимались до 126 за акцию. Отметим, что Сбербанк раскрыл финансовые результаты впервые с начала кризиса. Чистая прибыль банка с начала года превысила 50 млрд рублей.