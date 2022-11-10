Синоптики пообещали потепление в Самарской области на конец недели

Конец недели обещает быть теплым и немного дождливым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, чем удивит погода в Самарской области в конце рабочей недели и на выходных. По их прогнозам, регион ждут потепление и дожди.

- С западными потоками в Самарскую область начнет поступать теплый и влажный воздух. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В четверг, 10 ноября 2022 года, столбик термометра поднимется до +7 градусов. Возможен небольшой дождь. В пятницу, 11 ноября, потеплеет до +8 градусов. Существенных осадков не будет. Выходные начнутся с дождя и сильного ветра, порывы которого местами достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +2…+8 градусов.

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