«Как же все надоело»: 45% самарцев признались, что устали от работы

Женщины чаще мужчин жалуются на усталость от работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области рассказали, как они относятся к своей работе. Как оказалось, каждый второй устал от нее. Таковы результаты опроса, который провел сервис hh.ru.

Так, мысли о том, как им надоела работа, регулярно посещают 45% самарских трудящихся. Чаще всего подобные настроения появляются среди бухгалтеров и юристов – по 55% и работников транспорта – 52%. Никогда не устают от работы 16% опрошенных. В основном это руководители.

Усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% от общего числа респондентов. Работники 55+ реже думают о том, как им надоела работа. Среди них таких – 22%. При этом подобные жалобы чаще всего исходят от женщин, чем от мужчин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.