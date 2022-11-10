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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:53

«Как же все надоело»: 45% самарцев признались, что устали от работы

Почти половина самарцев признались, что им надоела работа
Анастасия ФИЛАТОВА
Женщины чаще мужчин жалуются на усталость от работы

Женщины чаще мужчин жалуются на усталость от работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области рассказали, как они относятся к своей работе. Как оказалось, каждый второй устал от нее. Таковы результаты опроса, который провел сервис hh.ru.

Так, мысли о том, как им надоела работа, регулярно посещают 45% самарских трудящихся. Чаще всего подобные настроения появляются среди бухгалтеров и юристов – по 55% и работников транспорта – 52%. Никогда не устают от работы 16% опрошенных. В основном это руководители.

Усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% от общего числа респондентов. Работники 55+ реже думают о том, как им надоела работа. Среди них таких – 22%. При этом подобные жалобы чаще всего исходят от женщин, чем от мужчин.

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