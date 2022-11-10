В Самаре мужчина украл зимнюю резину из подвала и попросил знакомого сдать в ломбард

Приятель не знал о способе получения колес, поэтому согласился помочь.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре пьяный 39-летний местный житель пробрался в подвал дома и украл 4 автомобильных колеса.
— Резина принадлежала 43-летней самарчанке. Общая стоимость колес составила 15 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские установили, что в помещение проникли, взломав дверной замок. Оказалось, похищенные колеса были сданы в ломбард, расположенный на ул. Победы. Ранее судимого 39-летнего похитителя задержали на территории областного центра. Он признал вину.
Как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения мужчина гулял по городу, заметил открытую дверь в подъезд одного из домов и спустился на цокольный этаж. Там с помощью металлической трубы он отжал дверь в чужую кладовую и вынес колеса.
Житель Самары попросил своего знакомого сдать комплект резины в ломбард на своё имя. Приятель не знал о способе получения колес, согласился и передал вырученные деньги в размере 6800 рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.