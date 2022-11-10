Ветераны Самарской области поблагодарили Дмитрия Азарова за внимание и поддержку их инициатив

Ранее глава региона высказал ветеранам слова благодарности за участие в проведении Парада Памяти. Фото: правительство Самарской области

Ветераны Самарской области поблагодарили главу региона Дмитрия Азарова за поддержку их инициатив и внимание к ним. Они отмечают, что губернатор всегда поддерживает с ними связь, прислушивается к их советам и реагирует на каждую просьбу.

– С Дмитрием Игоревичем я знаком уже давно. Он родной человек для нашей области, нашего города. Вижу, как он каждый раз благодарит ветеранов, всех жителей Самарской области. Это дорогого стоит, – отметил председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пронин.

В качестве примера ветераны привели идею о проведении Парада Памяти. Именно они озвучили данную инициативу, Дмитрий Азаров ее поддержал. В результате уже 12-й год подряд площадь Куйбышева собирает тысячи патриотов с разных уголков России.

– Я очень рад тому, что наш губернатор сплотил вокруг себя столько талантливых, разносторонних и ответственных людей. А самое главное, что он прислушивается к нашим предложениям и всегда внимателен ко всем инициативам, – подчеркнул председатель Самарской областной организации ветеранов Николай Хохлунов. – Он реагирует на все, лично всегда встречается с нами и самое главное – всегда все поднятые вопросы находит решения, помощь приходит. Он вникает во все, для него это важно.

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