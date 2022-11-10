В Самарской области за сутки заболело коронавирусом 190 жителей региона 9 ноября 2022 года

Специалисты провели 10 976 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 10 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 190 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 158 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 35 человек, умерло два пациента.

Специалисты провели 10 976 лабораторных исследований на КВИ. Еще 171 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 19 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего числа 57 новых случаев COVID-19 обнаружили в г. Самаре, 42 – в г. Тольятти, 15 – в г. Сызрань, по 8 – в Похвистневском районе, г. Новокуйбышевск и Похвистнево, по 5 – в Ставропольском, Безенчукском и Шигонском районах, по 4 – в Большеглушицком, Кошкинском, Сергиевском и Волжском районах.

По 3 заболевших в Шенталинском районе и г. Чапаевск, по 2 – в Приволжском, Богатовском, Елховском и Борском районах, по 1 – в Красноармейском, Большечерниговском, Хворостянском, Кинель-Черкасском, Исаклинском районе и Пестравском районах, а также в г. Жигулевск.

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