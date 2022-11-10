Самарцы выберут села и деревни, которые будут подключены к интернету в 2023 году

Жители этих сел смогут пользоваться современной мобильной связью и скоростным мобильным интернетом стандарта LTE. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается реализация проекта «Устранение цифрового неравенства». В его рамках села региона, в которых проживает от 100 до 500 человек, будут подключены к скоростному интернету. Об этом сообщили в областном правительстве.

– Высокоскоростным мобильным интернетом 4G в следующем году будут обеспечены 19 населенных пунктов. Жители региона сами решат, какие села и деревни подключать к интернету в приоритетном порядке, – рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Проголосовать за то или иное село можно до 12 ноября 2022 года на портале Госуслуг. В случае отсутствия интернета отдать свой голос можно по почте. Для этого жители села могут направить одно общее письмо. Их будут принимать до 26 ноября (включительно).

Отмечается, что работы по подключению запланированы на 2023 год.

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