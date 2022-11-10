В Самаре запланировали снести аварийный дом № 175 на улице Черемшанской

Власти активно занимаются сносом аварийных домов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировском районе Самары планируют снести многоквартирный дом № 175 на улице Черемшанской. Он находится в аварийном состоянии.

Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации Самары. Его подписали 8 ноября. В документе указано, что для муниципальных нужд собираются изъять земельный участок под домом, его площадь составляет 345 квадратных метров.

По адресу улица Черемшанская, 175 поживают люди в небольшом количестве квартир. Данные жилые помещения изымут у собственников. Планируется, что с жильцами проведут переговоры, в которых обсудят условия, и в конечном счете людей расселят.

Власти активно занимаются сносом аварийных домов. Ранее сообщалось, что снесут еще три в Ленинском, Самарском и Железнодорожном районах.

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