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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:00

В Тольятти после жалоб жителей убрали табачный киоск у остановки «Школьная»

Ларек оказался объектом несанкционированной торговли
Валентина ПОЛИКАРПОВА
О своей проблеме горожане сообщили в муниципальный центр управления.

О своей проблеме горожане сообщили в муниципальный центр управления.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти после жалоб жителей убрали объект несанкционированной торговли. Речь идет о табачном киоске, который находился у остановки общественного транспорта «Школьная» на улице Тополиной. Горожане обратились в муниципальный центр управления и попросили навести порядок у остановки.

– Тольяттинцы ранее уже привлекали участкового, но проблема не решилась. Власти города взяли сообщение в работу, навели порядок рядом с остановкой и вывезли объект несанкционированной торговли, – рассказали в ЦУР Самарской области.

Жители города обратили внимание на изменения и поблагодарили за быструю работу.

– Все убрали, чистота порядок. Даже табачный ларек убрали, который тоже портил весь вид. Спасибо вам большое, что помогаете сделать наш город чище, – написали тольяттинцы в соцсетях.

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