Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с начала этого года превысила 50 млрд рублей, в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления главы Сбербанка Германа Грефана форуме Finopolis.

Герман Греф сообщил, что бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный вырос на 11,9% без учета валютной переоценки, а ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года.

По словам главы кредитной организации, доля просроченной задолженности по кредитам юридическим и физическим лицам даже ниже уровня конца прошлого года (2,2% от портфеля).

Греф также указал, что Сбербанк с запасом соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления Банка России для кредитных организаций.