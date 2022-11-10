В Самарской области парень украл ключи от квартиры у спящей подруги и спустя время обокрал ее

Парня нашли по следам пальцев рук с крышки шкатулки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 19-летний парень украл ключи от квартиры у подруги и вернулся спустя время обокрасть ее. В полицию обратилась 48-летняя мама девушки.

— Молодой человек выпивал в квартире подруги, а когда она уснула, похитил ключи от квартиры. Через пару дней он убедился, что дома никого нет, и похитил имущество, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из квартиры, расположенной на Московском проспекте в Автозаводском районе, были похищены акустическая колонка и денежные средства. Женщины не было дома около 5 часов. По возвращению она обнаружила, что входная дверь приоткрыта.

Парня нашли по следам пальцев рук с крышки шкатулки. Молодого человека задержали по месту жительства, он признал вину. В настоящее время возбужденно уголовное дело. Колонку и деньги вернули законной владельце.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.