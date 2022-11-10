Жительница Самары поучаствовала во втором этапе шоу «Новые танцы» на ТНТ

Двенадцатый выпуск шоу «Новые танцы» можно посмотреть уже в эту субботу. Фото: пресс-служба ТНТ

Жительница Самары Елизавета Насонова поучаствовала в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Девушка соревновалась во втором этапе баттлов в категории «соло».

— Участница завершила категорию восточным номером, который сложно отнести к какому-либо жанру, он источал сильную энергетику, — пишет пресс-служба телеканала.

Елизавета является танцором-самоучкой, выступает в авторском стиле, смешивая различные виды танцевальных техник. Двенадцатый выпуск шоу «Новые танцы» можно посмотреть в субботу, 12 ноября, в 21:00 на телеканале ТНТ.

В финале соревнования лучших танцовщиков страны состоится решающая битва за приз в семь миллионов рублей. Сейчас идет второй этап отбора. В каждом баттле участвуют три кандидата, но только один может пройти дальше. Судьями нового выпуска стали хореограф Катя Решетникова, Мигель и стендапер Евгений Чебатков.

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