Самарцы плавали в круизах и покоряли горы

По данным сервиса «МТС Исследования», жители Самарской области в два раза чаще по сравнению с прошлым годом интересовались речными круизами и прогулками, а также активными приключенческими турами. Кроме того, в летнее время вырос поток туристов на российские горнолыжные курорты, потерявшие часть туристов в феврале – марте.

В январе – августе 2022 года пользователи в два раза чаще посещали сайты, посвященные речным круизам, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть поездок бронировали на трех ресурсах: infoflot.com, vodohod.com, rivertickets.ru.

По данным Big Data МТС, в круизы чаще всего отправлялись люди в возрасте от 35 до 54 лет, они составляют 49% аудитории. Еще 31% приходится на людей старше 55 лет, причем в 2022 году они стали ездить в круизы в два раза чаще. Также на 46% вырос интерес к круизам среди молодежи 18 - 34 лет: эта аудитория составляет пятую часть всех пассажиров.

На четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на активный отдых — джип-туры, походы и экскурсионные поездки. Такой вид туризма интересен, в первую очередь, молодежи: 37% аудитории туров приходится на путешественников 18 - 34 лет. Еще 33% - на людей 35 -44 лет и 18% — на туристов 45 – 54 лет.

В первом полугодии заметно упал интерес к горнолыжным курортам: на «каталку» в январе – марте 2022 года поехало на 5% меньше россиян. Самым популярным курортом, как и в прошлом году, стала Красная поляна. При этом на традиционно горнолыжных курортах развивается летний туризм. В июне – августе 2022 года сюда приехало на 8% больше туристов, чем в те же месяцы 2021 года. Летом аудитория горных кластеров заметно повзрослела: если зимой на молодежь 18 - 24 лет пришлось 15% туристов, то в летнее время — только 7%. Одновременно на 11% выросла доля туристов 35 - 44 лет, летом именно они составляют костяк аудитории горных кластеров.

Методика

Аналитика проведена на основе Big Data сервисом маркетинговой аналитики «МТС Исследования», входящим в платформу «МТС Маркетолог». МТС проанализировала обезличенные агрегированные данные о трафике на сервисы для бронирования путешествий, тратах и поисковых запросах в первом полугодии 2021 и 2022 года.