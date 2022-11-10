Модернизированный транспорт будут использовать для нужд разведки Фото: правительство Самарской области

Самарские волонтеры передали бойцам СВО четыре модернизированных автомобиля. Их будут использовать для нужд разведки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все началось с того, что супруга директора одного из автосервисов Самары вступила в группу помощи мобилизованным САМБАТ. Они узнали, что требуется помощь в восстановлении машин. За месяц сотрудники сервиса преобразили четыре авто. Их уже отправили на передовую.

Машины обновляют не только внутри, но и снаружи Фото: правительство Самарской области

Сейчас мастера модернизируют пятую машину. На базе УАЗа, который волонтерам передал один из местных жителей, создают транспорт для оказания медпомощи военным. В салоне установили дополнительное освещение, обшили кресла, а также вмонтировали полозья для носилок. Автомобиль будет готов к концу недели.

- Сотрудники занимаются ремонтом в нерабочее время на наши собственные средства. Несмотря на то, что работа внеурочная и не будет оплачиваться, ни один мастер от нее не отказался, - рассказал директор автосервиса Иван Благовидов.

Отметим, машины, которые отправляют в зону СВО, обшивают бронированным железом. Кроме того, на их кузов наносят камуфляжную краску.

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