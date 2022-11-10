Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» в 2022 году составили 1,3 млрд рублей

Сейчас резидентами ОЭЗ "Тольятти" являются 32 компании

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о работе ОЭЗ «Тольятти» в 2022 году. Он поведал о привлечении новых инвесторов и о повышении привлекательности площадки для российских и зарубежных компаний.

В настоящее время резидентами ОЭЗ «Тольятти» являются 32 организации. Четырнадцать из них уже запустили свои производства. В 2022 году резидентами инвестплощадки стали три компании. Они планируют заняться производством сжиженного природного газа, термической обработкой металлопродукции, а также открыть сервисный металлоцентр.

- Резиденты ОЭЗ в 2022 году вложили в реализацию своих проектов 1,3 млрд рублей. За весь период функционирования площадки общий объем инвестиций превысил 20,3 млрд рублей. Резиденты создали более 2,6 тыс. рабочих мест, - рассказал Дмитрий Богданов.

Он отметил, что в регионе создают все необходимые условия для бизнеса, в их числе различные меры поддержки. Планируется, что к концу 2025 года число резидентов ОЭЗ «Тольятти» возрастет до 41, а объем инвестиций – до 45 млрд рублей. Число рабочих мест должно увеличиться до 3,8 тыс.

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