В субботу станет известно, кто будет выбирать мэра Самары

У нынешнего мэра Елены Лапушкиной в этом году истекает пятилетний срок.

В субботу, 12 ноября, станет известно, кто будет выбирать нового главу Самары. Об этом радио «КП-Самара» сообщили в городской думе.

– Уже сформирован список из 10 человек от думы, которые войдут в конкурсную комиссию. Депутаты его одобрили, он будет опубликован в эту субботу, – рассказали в гордуме.

Отметим, что конкурс по отбору кандидатур на пост мэра города уже объявлен. Прием заявок стартует на следующей неделе и продлится до середины декабря 2022 года.

После отбора комиссия выберет наиболее достойных кандидатов. Новый руководитель областной столицы будет определен на заседании городской думы Самары.

Напомним, конкурс потребовался в связи с истечением пятилетнего срока полномочий у нынешнего мэра города Елены Лапушкиной. Ее избрали на этот пост в декабре 2017 года.

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