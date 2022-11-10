В Самаре по решению суда приведут в порядок дорогу на улице Чекистов

Дефекты дорожного покрытия образовались на одном из участков улицы.
Фото: Яндекс. Карты
Власти Самары выполнят ремонт проезжей части на улице Чекистов. Соответствующее решение принял суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
– Во время проверки было установлено, что на улице Чекистов имеются дефекты дорожного полотна в виде выбоин и просадок, – рассказали в прокуратуре Самары.
Неровности были обнаружены на участке от улицы Кустанайской до Магистральной. Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала возложить на департамент городского хозяйства и экологии обязанности по устранению нарушений.
Ленинский районный суд удовлетворил требования в полном объеме.
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