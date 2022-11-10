Один человек погиб при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе М-5 в Самарской области

На месте происшествия работали спасатели. Фото: ПСС Самарской области

Вечером в четверг, 10 ноября, в Сызранском районе произошла смертельная авария. Автомобили столкнулись на трассе М-5, погиб один человек. Информацию сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Лобовое столкновение произошло на 902 км трассы. ДТП унесло жизнь пассажирки одного из автомобилей.

– В 16:59 для деблокирования погибшего пассажира на место ДТП выехали спасатели ПСО г. Сызрань. С помощью гидроинструмента погибшего извлекли из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции. В 18:43 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены, – рассказали в региональной ПСС.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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