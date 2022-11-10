В Самарской области из-за смертельного ДТП перекрыли участок трассы М-5 «Урал»

Авария произошла вечером 10 ноября. Фото: ПСС Самарской области

В Самарской области временно перекрыли трассу М-5 «Урал». Причина – смертельное ДТП, произошедшее в Сызранском районе. Информацию сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

– Движение транспорта ограничено с 17:00 на 903-м км автодороги М-5 «Урал» в Сызранском районе. На месте аварии организовано реверсивное движение, – информируют в ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, страшная авария произошла вечером в четверг, 10 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб, погиб пассажир одного из авто. На месте аварии работала региональная поисково-спасательная служба – сотрудникам пришлось извлекать погибшего из салона машины.

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