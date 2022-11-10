В Самарской области горе-отец попал в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Ранее осужденный уже сидел в тюрьме за совершение тяжких преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волжский районный суд вынес приговор жителю поселка Смышляевка. Мужчину признали виновным в неуплате средств на содержание детей. Информацию сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Суд установил, что осужденный является отцом двух дочерей 17 и 15 лет. Он должен был платить алименты, однако каждый раз уклонялся от своих обязанностей. В марте 2022 года его привлекли к уголовной ответственности, но на горе-отца это не повлияло.

В результате он задолжал дочкам более миллиона рублей. Известно, что ранее мужчина также сидел в тюрьме за тяжкие преступления.

В отношении неплательщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд приговорил его к 1 году и 1 месяцу колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.