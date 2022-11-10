Дошколята из Самары одержали победу в фестивале уличных мультфильмов в Москве

Мультфильм получился необычным и увлекательным. Фото: Скриншот с видео

В Москве завершился фестиваль уличных мультфильмов. Мероприятие прошло в третий раз, в нем приняли участие юные мультипликаторы из пяти стран – России, Армении, Беларуси, Киргизии и США. В их числе оказались малыши из Самары. Информацию сообщили в пресс-службе фестиваля.

Студия самарского детсада №186 представила на суд жюри работу под названием «Нечестная победа». Мультфильм рассказывает о сказочной шахматной партии, в которой черные пытаются обхитрить белых. В результате ребята одержали победу в номинации «Малыши до 7 лет (при поддержке старших)».

Отмечается, что все победители будут награждены ценными призами. В их числе – сертификаты на приобретение книг и других товаров, курсы анимации от киностудии «Союзмультфильм», а также подарочные курсы анимационного искусства, основ мультипликации и анимационного блоггинга.

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