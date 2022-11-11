В Самарской области 36-летний рецидивист угнал иномарку у отчима

Этой осенью угонщика уже судили по нескольким статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске 71-летний местный житель пострадал от своего пасынка. 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина угнал у пенсионера иномарку. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Некоторое время назад владелец «Рено Логан» обратился в полицию с заявлением о пропаже автомобиля. Мужчина сразу предположил, что к угону может быть причастен его горе-пасынок. Полицейские приступили к поискам угонщика.

– Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 36-летнего мужчины и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он признался, что взял у отчима, с которым проживает в одной квартире, ключи от автомобиля и поехал на нем в гости к приятелю. Машину оставил около его дома, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности, в том числе – за нетрезвое вождение и неправомерное завладение автомобилем. В сентябре он был осужден за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение имущества.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», он находится под арестом. Иномарку вернули владельцу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.