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НовостиОбщество11 ноября 2022 5:21

В Самарской области стартовала женская акция в поддержку сыновей «Мама героя»

Мероприятие проходит в преддверии Дня матери
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарчанки могут поделиться своими фотографиями и историями.

Самарчанки могут поделиться своими фотографиями и историями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовала трогательная, необычная акция под названием «Мама героя». Она проходит в преддверии Дня матери. Организатором мероприятия выступает женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «ЗВЕЗДА И ЛИРА». Именно им принадлежит инициатива создания проекта «Жены героев», который успел прогреметь на всю Россию.

– Что сейчас чувствуют мамы солдат и офицеров, воспитавшие любовь к Родине и патриотизм в своих сыновьях? Они, как и жены героев, провожают и встречают своих сыновей, положив седину на погоны. Мы предлагаем матерям военнослужащих поддержать своих сыновей и принять участие, в нашей акции «Мама героя», – рассказали организаторы акции.

В рамках акции женщины могут поделиться своими фотографиями и историями, дать совет по воспитанию достойного гражданина России.

Для участия в акции необходимо направить всю информацию (фотографию, историю) на адрес электронной почты zvezdailira@yandex.ru.

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