Стали известны подробности смертельного ДТП в Сызранском районе

Одного из водителей доставили в реанимацию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 10 ноября на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля, погиб один человек.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в 17:10. 33-летний водитель «Volkswagen» ехал со стороны Москвы в направлении Самары. Во время обгона он выехал на встречку, где столкнулся с «Zaz» под управлением 62-летнего мужчины. К сожалению, лобовое столкновение не обошлось без пострадавших и погибших.
– 62-летний водитель был госпитализирован в реанимационное отделение. Его 62-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, – информируют в областном ГУ МВД.
Страшное ДТП произошло вечером 10 ноября. Фото: ПСС Самарской области
Для извлечения погибшей пассажирки из салона автомобиля потребовалась помощь спасателей. Из-за ДТП участок трассы в районе 903 км перекрыли, на месте аварии было организовано реверсивное движение.
Правоохранителям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.
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