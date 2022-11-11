Стали известны подробности смертельного ДТП в Сызранском районе

Одного из водителей доставили в реанимацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 10 ноября на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля, погиб один человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в 17:10. 33-летний водитель «Volkswagen» ехал со стороны Москвы в направлении Самары. Во время обгона он выехал на встречку, где столкнулся с «Zaz» под управлением 62-летнего мужчины. К сожалению, лобовое столкновение не обошлось без пострадавших и погибших.

– 62-летний водитель был госпитализирован в реанимационное отделение. Его 62-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, – информируют в областном ГУ МВД.

Страшное ДТП произошло вечером 10 ноября. Фото: ПСС Самарской области

Для извлечения погибшей пассажирки из салона автомобиля потребовалась помощь спасателей. Из-за ДТП участок трассы в районе 903 км перекрыли, на месте аварии было организовано реверсивное движение.

Правоохранителям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

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