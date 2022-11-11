Под Самарой мужчина нашел чужую карту и закупился на 3 тысячи рублей

В отношении жителя региона возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Жигулевска попал под уголовное дело за использование чужой банковской карты. Мужчина нашел ее в магазине и решил оплатить свои покупки. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Как сообщил полицейским 49-летний владелец карты, он случайно оставил ее на кассе в магазине. Пропажу он заметил после того, как ему пришло смс о том, что картой расплатились за алкоголь и продукты в нескольких магазинах города на сумму более 3000 рублей.

Злоумышленника удалось установить по камерам видеонаблюдения. Через несколько часов подозреваемый был замечен на одной из улиц города. Заметив полицейских он попытался скрыться, но все же был задержан.

После задержания мужчина во всем сознался, вернул банковскую карту и возместил ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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