Цифровую платформу «Народная программа» запустили в Самарской области в ноябре 2022 года

Старт работе сервиса дал губернатор Дмитрий Азаров / Фото: Единая Россия

В Самарской области запустили цифровую платформу «Народная программа». Старт ее работе дал губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

- Платформа апробирована в тестовом режиме и готова к полноценной работе. С ее помощью любой гражданин может обратиться в партию и получить обратную связь. Сразу будет видно, кто работает деятельно и результативно, а кто только имитирует активность, - отметил глава региона.

Сервис разработали в самарском отделении «ЕР». С помощью него жители губернии могут узнать, какие перемены произошли в конкретном городе и районе. Сейчас в базе находятся более 5 тысяч объектов, которые реализовали или еще строят по нацпроектам, программам «Формирование комфортной городской среды», «СОдействие», «Твой конструктор двора» и т. д.

Интернет-платформа доступна для всех жителей Самарской области / Фото: Единая Россия

Кроме того, на интернет-площадке будут представлены результаты работы депутатов, фракций и местных отделений партии. Также жители смогут отправить через «Народную программу» обращение к тому или иному народному избраннику и отслеживать решение вопроса.

Отметим, недавно Дмитрий Азаров представил цифровую платформу секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Тот высоко оценил разработку и предложил использовать ее в других регионах.

Напомним, в формировании народной программы партии приняли участие 205 жителей Самарской области. От них поступило 340 тысяч предложений. Как отметил руководитель фракции «ЕР» в губдуме Александр Живайкин, исполнено уже 27%. В проекте бюджета на 2023-2025 годы заложили средства на дальнейшую реализацию наказов самарцев.

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