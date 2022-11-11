Более половины россиян заявили, что доверяют полицейским своих регионов

Уровень доверия к сотрудникам полиции в 2022 году вырос до 62% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители России стали больше доверять сотрудникам полиции. За последний год их уровень доверия к правоохранителям своих регионов вырос на 5 процентных пунктов — до 62%. Это рекордный показатель. Таковы данные исследования, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше всего россияне доверяют полиции на транспорте и сотрудникам дежурной части. На третьем месте — инспекторы по делам несовершеннолетних. Затем идут участковые и сотрудники уголовного розыска. Меньше всего жители доверяют работникам подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков. Также исследование показало ощутимый рост доверия к сотрудникам ППС и ГИБДД.

Чаще всего доверие к полицейским испытывает молодежь в возрасте 18-24 лет. Таких среди них оказалось 73%. Также уверены в профессионализме правоохранителей многие работники бюджетной сферы. Как пишет ФАН, они составляют 70% от общего числа опрошенных.

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