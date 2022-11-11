Момент ДТП на ул. Ново-Садовой в Самаре утром 10 ноября 2022 года попал на видео

В аварии пострадали оба водителя Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП, которое утром 10 ноября 2022 года спровоцировало серьезную пробку в Постниковом овраге в Самаре, попало на видео. Момент засняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как в белую легковушку врезается темное авто, которое двигалось во встречном направлении. После удара машины разбросало в разные стороны. Они частично перекрыли движение по улице Ново-Садовой. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Обоих водителей госпитализировали в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, участниками аварии стали Mitsubishi и Hyundai. По предварительным данным полицейских, на «встречку» выехал 32-летний водитель первого авто. За рулем второй машины находился 28-летний молодой человек. По факту происшествия проводится проверка.

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