В Самаре мужчина ударил соседа топором в живот

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ссора соседей по коммуналке едва не закончилась трагедией. В пылу ненависти один из мужчин нанес тяжелые травмы другому. Подробности сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Инцидент произошел в одной из коммунальных квартир на улице Советской Армии. Двое мужчин сильно поссорились. Конфликт перерос в драку, в результате которой ранее судимый самарец ударил соседа предметом, похожим на топор.

Сигнал о произошедшем поступил сотрудникам Росгвардии, которые в тот находились на маршруте патрулирования в Самаре. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили мужчину, раненного в живот. Его 66-летний сосед признался в содеянном.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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